В Билясуваре две сестры погибли при падении автомобиля в канал - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности погибших в результате ДТП в Билясуварском районе.

Сообщается, что сестры Айтадж Рустамли (1993 г.р.) и Айнур Рустамова (2003 г.р.) погибли на месте происшествия.

Отметим, что водитель легкового автомобиля марки Lexus Ф. Рустамова потеряла управление, в результате чего транспортное средство упало в канал.

В результате ДТП также пострадали четыре женщины, которые были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи Билясуварской районной центральной больницы.

В настоящее время лечение пациентов продолжается в медицинском учреждении. Их состояние оценивается как тяжелое.

Сообщается, что участники инцидента направляли на свадьбу.

