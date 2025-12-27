В Билясуваре две сестры погибли при падении автомобиля в канал - ОБНОВЛЕНО
Установлены личности погибших в результате ДТП в Билясуварском районе.
Сообщается, что сестры Айтадж Рустамли (1993 г.р.) и Айнур Рустамова (2003 г.р.) погибли на месте происшествия.
Отметим, что водитель легкового автомобиля марки Lexus Ф. Рустамова потеряла управление, в результате чего транспортное средство упало в канал.
В результате ДТП также пострадали четыре женщины, которые были доставлены в отделение неотложной медицинской помощи Билясуварской районной центральной больницы.
В настоящее время лечение пациентов продолжается в медицинском учреждении. Их состояние оценивается как тяжелое.
Сообщается, что участники инцидента направляли на свадьбу.
18:48
В Билясуварском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Report, при падении легкового автомобиля в Южно-Муганский канал, два человека погибли, четверо получили ранения.
По факту ведется расследование.