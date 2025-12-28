 Лейла Алиева и Алена Алиева посетили показ спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре пантомимы - ФОТО | 1news.az | Новости
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили показ спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре пантомимы - ФОТО

First News Media00:07 - Сегодня
Лейла Алиева и Алена Алиева посетили показ спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре пантомимы - ФОТО

В Азербайджанском государственном театре пантомимы состоялся показ спектакля «Ромео и Джульетта», поставленного по мотивам одноименной пьесы корифея мировой драматургии Уильяма Шекспира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на показе присутствовали вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Алена Алиева.

В сценическом произведении через образы Смерти и Жизни представлена извечная борьба этих двух понятий с помощью символических сценических решений и средств пластической выразительности.

Роли в спектакле исполнили заслуженные артисты Бахруз Ахмедли, Сабина Гаджиева, актеры Эльнур Исмаилов, Али Ализаде, Нурида Мусабейли и другие актеры.

Постановку и музыкальное оформление спектакля осуществил Джейхун Дадашев. Продолжительность спектакля составляет 55 минут.

В постановке, выдержанной в жанре пластического портрета, также обращает на себя внимание ироничный подход.

Сценическое произведение является очередным образцом творческих поисков Азербайджанского государственного театра пантомимы, направленных на переосмысление классической драматургии на современном языке пластики.

