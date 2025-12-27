Канада выделила Украине помощь на $2,5 млрд

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил сегодня о выделении Украине дополнительной экономической помощи в размере 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Эта помощь позволит Украине получить финансирование от Международного валютного фонда, заявил Карни во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также кратко пообщался с журналистами.

Отметим, что В.Зеленский прибыл в Канаду некоторое время назад. Ранее сообщалось, что после двусторонней встречи Зеленского и Карни состоится их совместный телефонный разговор с европейскими лидерами. Перед этим уже было известно, что участие в нем будет принимать президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Разговор запланировали для консультаций перед встречей Зеленского и Трампа, которая состоится на вилле президента США во Флориде 28 декабря.