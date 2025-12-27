ООН следит за ситуацией на востоке Йемена

Специальный посланник генсека ООН по Йемену Ханс Грундберг отслеживает ситуацию в восточных йеменских провинциях Хадрамаут и Эль-Махра, захваченных сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС).

Об этом говорится в заявлении его офиса.

"Спецпосланник ООН внимательно следит за развитием событий в провинциях Хадрамаут и Эль-Махра. Он повторяет призыв генерального секретаря к сдержанности, деэскалации и диалогу, а также настоятельно рекомендует всем сторонам воздержаться от действий, которые могут привести к дальнейшему обострению", - указывается в нем. Грундберг продолжает взаимодействовать с различными йеменскими силами и региональными акторами для снижения эскалации и достижения всеобъемлющего политического урегулирования кризиса в республике, отметили в пресс-службе дипломата.

Источник: ТАСС