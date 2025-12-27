 В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

First News Media20:02 - Сегодня
В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

В индийском штате Карнатака тракторист проявил невероятное мужество, отбив нападение двух тигров.

Об этом сообщает газета Udayavani. Варшит Гоуда работал в поле, когда на него внезапно напали два крупных тигра. Мужчина, не растерявшись, закричал и резко изменил направление движения трактора, заставив хищников отступить. Тигры переключили свое внимание на соседнее поле, где паслась корова, и напали на нее.

Не останавливаясь на достигнутом, Гоуда преследовал тигров и сумел отогнать их, спасая корову от серьезных травм. Животное получило повреждение шеи, но выжило. Тигры скрылись в джунглях.

Местные жители немедленно сообщили о нападении в департамент лесного хозяйства, однако реакция последовала лишь через два часа, и к месту происшествия прибыли всего два охотника. Фермеры выразили возмущение медлительностью лесной службы и потребовали принятия срочных мер для защиты их хозяйств от хищников.

Источник: Газета.ру

Поделиться:
329

Актуально

Общество

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST ...

Политика

На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на ...

Политика

МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов ...

Мнение

Паспорт без рук и ног: цена, которую платят азербайджанцы в российской военной ...

В мире

Пезешкиан: США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

Канада выделила Украине помощь на $2,5 млрд

В Чехии людей эвакуировали из торгового центра из-за угрозы стрельбы

ООН следит за ситуацией на востоке Йемена

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В 2026 в Россию приедут работать 40 тысяч индийцев

Стало известно, когда в России заблокируют Telegram

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Суд РФ отменил приговор Фаику Алиеву

Последние новости

Пезешкиан: США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

Сегодня, 22:55

Лейла Алиева поделилась публикацией с церемонии награждения победителей Детского художественного фестиваля

Сегодня, 22:34

Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Центр инклюзивного развития и творчества DOST - ФОТО

Сегодня, 22:22

Канада выделила Украине помощь на $2,5 млрд

Сегодня, 22:05

MEDİA: От имени Самеда Сеидова распространено фейковое заявление

Сегодня, 21:33

В Чехии людей эвакуировали из торгового центра из-за угрозы стрельбы

Сегодня, 21:15

ООН следит за ситуацией на востоке Йемена

Сегодня, 20:48

В Ханкенди открылась праздничная ярмарка «Зимняя сказка» - ФОТО

Сегодня, 20:28

В Билясуваре две сестры погибли при падении автомобиля в канал - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:10

В Индии водитель трактора отбился от двух тигров и спас корову

Сегодня, 20:02

На сайте Конгресса США опубликован текст законопроекта об отмене ограничений на помощь Азербайджану

Сегодня, 19:37

В Казахстане пропала группа альпинистов, трое из них найдены мертвыми - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:24

МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа

Сегодня, 18:40

По инициативе Лейлы Алиевой для детей, нуждающихся в особой заботе, организовано «Джыртдан Мега Шоу» - ФОТО

Сегодня, 18:34

Премьер Ливии: расследование крушения самолета близ Анкары продолжается

Сегодня, 18:20

Зеленский утверждает, что на встрече с Трампом обсудят пять документов

Сегодня, 17:51

В Турции в районе землетрясений 2023 года построили более 455 тыс. домов

Сегодня, 17:37

Месси может вернуться в «Барселону»?

Сегодня, 17:30

Прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:20

КСИР Ирана провёл крупномасштабные учения

Сегодня, 17:07
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43