Житель Абшерона украл деньги из банкомата и потратил их на соседей

В Абшеронском районе мужчина потратил чужие деньги, снятые с банкомата, на неимущих соседей.

Как сообщает lent.az, инцидент произошел на проспекте Гейдара Алиева в городе Хырдалан.

Сообщается, что 47-летний Наджаф Мадатов (имя и фамилия условные - ред.) увидел на экране банкомата сумму 1 300 манатов и, нажав кнопку "подтвердить", забрал деньги. По его словам, на эти средства он купил продукты для своей семьи, а также оказал материальную помощь малообеспеченным соседям.

В итоге Н.Мадатов был задержан, и в его отношении возбудили уголовное дело.

Потерпевший в своих показаниях заявил, что вставил банковскую карту в банкомат и ввел PIN-код, но, увидев, что аппарат не выдает деньги, извлек карту и покинул территорию. Однако, поскольку он не завершил операцию, информация осталась на экране банкомата. Потерпевший отметил, что нанесенный ему материальный ущерб был полностью возмещен, и у него нет никаких жалоб или требований к обвиняемому.

Решением Абшеронского районного суда Наджафу Мадатову назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года и 5 месяцев.

Источник: Oxu.Az