Пезешкиан: США, Израиль и Европа фактически ведут войну против Ирана

Иран де-факто находится в состоянии полномасштабной войны с западными странами и Израилем, считает иранский президент Масуд Пезешкиан.

"По моему мнению, мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Америкой, Израилем и Европой. Они не хотят, чтобы наша страна уверенно стояла на ногах", - сказал Пезешкиан в интервью, опубликованном на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Однако, по словам президента, военные силы Ирана "стали намного сильнее, чем были во время предыдущих атак". Он добавил, что Тегеран в случае новых ударов готов дать "более решительный ответ".

Вместе с тем Пезешкиан отметил, что Иран значительно улучшил отношения с соседними странами, в том числе в области культуры и экономики. В этой связи он упомянул Азербайджан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ и другие страны.

Пезешкиан добавил, что Иран выстроил "очень хорошие отношения" с Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном.

Источник: Интерфакс