 Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

First News Media16:02 - Сегодня
Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

В рамках программы Великое возвращение для обеспечения жителей освобождённых от оккупации территорий качественными транспортными услугами Азербайджанское агентство наземного транспорта запускает регулярный автобусный рейс Баку-Агдам.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Сообщается, что начиная с 26 сентября автобусы будут отправляться из Бакинского международного автовокзального комплекса и следовать до Агдамского железнодорожного и автовокзального комплекса. Промежуточной остановкой на маршруте станет поселок Гузанлы.

Согласно информации, отправление из Баку в Агдам будет осуществляться ежедневно в 08:50, а в обратном направлении - в 08:00. Стоимость билета в одну сторону составляет 13,90 маната.

Билеты можно приобрести исключительно онлайн через портал biletim.az. При этом для граждан Азербайджана при покупке билета через портал или мобильное приложение автоматически оформляется разрешение на въезд на освобожденные от оккупации территории.

Поделиться:
341

Актуально

Мнение

Азербайджан в ООН: три десятилетия активного участия и глобального лидерства

Xроника

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы спецсвязи и ...

Политика

В Кабинете Министров прошло расширенное заседание, посвященное бюджетным ...

Общество

Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

Общество

В двух ресторанах Гаджигабула выявлено содержание диких животных - ФОТО

AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

Начинается суд над проводившей незаконные операции Ульвией Ильясовой

Арестован водитель-автохулиган из свадебного кортежа

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Азербайджане продлен особый карантинный режим

Омбудсмен: «Новая тарифная политика такси в бакинском аэропорту не соответствует Конституции АР»

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

Последние новости

В двух ресторанах Гаджигабула выявлено содержание диких животных - ФОТО

Сегодня, 18:00

Путин и Пашинян пообщались в неформальной обстановке в Москве - ВИДЕО

Сегодня, 17:52

Азербайджан в ООН: три десятилетия активного участия и глобального лидерства

Сегодня, 17:50

AZAL переходит на осенне-зимнее расписание - ФОТО

Сегодня, 17:49

Арены, на которых пройдут III Игры стран СНГ, готовы к соревнованиям - ФОТО

Сегодня, 17:45

Билеты на III Игры стран СНГ поступили в продажу - ЦЕНЫ

Сегодня, 17:43

Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих Госслужбы спецсвязи и инфобезопасности

Сегодня, 17:33

Начинается суд над проводившей незаконные операции Ульвией Ильясовой

Сегодня, 17:15

AzTV: Связи с Москвой и преступные миллиарды превратили Аднана Ахмедзаде в пешку в диверсии против Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 16:58

Арестован водитель-автохулиган из свадебного кортежа

Сегодня, 16:35

В Кабинете Министров прошло расширенное заседание, посвященное бюджетным вопросам - ФОТО

Сегодня, 16:20

Дания извинилась за тайную стерилизацию женщин в Гренландии

Сегодня, 16:15

Kapital Bank удостоен золотой награды премии «Globee–Innovation Awards»

Сегодня, 16:10

Милли Меджлис примет заявление в связи с 5-й годовщиной Отечественной войны

Сегодня, 16:05

Запускается регулярный автобусный рейс Баку-Агдам - ФОТО

Сегодня, 16:02

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам заключения - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:40

В эти дни температура воздуха в Азербайджане понизится на 8 градусов

Сегодня, 15:30

Кабмин России до конца года запретит экспорт бензина

Сегодня, 15:20

Гран-при Азербайджана побил рекорд зрительской аудитории в США

Сегодня, 15:10

Севиндж Фаталиева об азербайджано-британских отношениях: мы вступили в новую эру сотрудничества

Сегодня, 15:04
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30