Баку готовится к Новому году - ФОТО

В связи с проведением Дня солидарности азербайджанцев всего мира и новогодних праздников в Баку и столичных районах осуществляются соответствующие подготовительные мероприятия, организованные исполнительными властями.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, работы по украшению парков, площадей и улиц города, установке новогодних атрибутов, светящихся люстр и других декоративных элементов практически завершены. Подчеркнем, что новогодние украшения особенно преображают столицу в вечернее и ночное время.

Традиционно к предстоящим праздникам украшаются проспект Нефтяников, улицы Юсифа Сафарова, Ниязи, Истиглалият, Хагани Рустамова, Центральный бульвар, парк Хагани, проспект Азербайджан и ряд других мест.

На круге «Азнефт» установили новый комплекс новогодней ёлки. Он продолжает сложившуюся традицию празднования в этом символическом месте города и встречает жителей и туристов великолепным и незабываемым праздничным оформлением.

Кроме того, в Центральном парке и в парках, расположенных рядом со станцией метро «Гянджлик» на месте бывшей территории «Антена», также установлены красиво украшенные новогодние ёлки. Помимо этого, праздничное оформление проведено во многих центральных районах столицы и на прилегающих к ним улицах.

«Эти приготовления не только создают настроение праздника, но и подчёркивают эстетическую красоту Баку, современный облик города и его культурное богатство», - отмечают в ИВ города Баку.