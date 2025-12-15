МИД Франции: ЕС внесет в черный список 12 физлиц в рамках санкций против России

Евросоюз намерен ввести санкции против 12 физических лиц, причастных к дестабилизации в Европе.

Об этом по прибытии на встречу министров иностранных дел в Брюсселе сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«[Будут введены] санкции против 12 агентов российской дестабилизации в Европе. Речь идет о 12 лицах, причастных к иностранному вмешательству, в том числе цифровому», - сказал Барро.

По его словам, в черный список, в частности, будут внесены гражданин Франции - военный эксперт, бывший офицер-десантник вооруженных сил республики Ксавье Моро, а также американец Джон Марк Дуган, попросивший в 2016 году политического убежища в России после того, как на родине подвергся преследованию со стороны ФБР.

