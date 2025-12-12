Пропавшие в Астаре рыбаки не найдены - ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях распространилась информация о том, что в Астаре якобы нашли пропавших рыбаков.

Как сообщили Qafqazinfo в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, эти сведения не соответствуют действительности.

Дядя пропавшего Агадеде Гасанова — Субхан Гасанов — в комментарии для Cenublu.az также опроверг распространяемые сообщения.

«Из-за подобных ложных новостей поисковые работы приостанавливаются. Не верьте ничьей информации о ходе поисков, кроме той, что исходит от нас», — заявил он.

С. Гасанов также отметил, что семья обращается к государственным структурам с просьбой установить связь с соседними странами и расширить работу по поиску Турана и Агадеде.

19:15

Поиски 30-летнего Турана Гасанова и 26-летнего Агадеде Гасанова, пропавших в море в Астаре, завершены.

По информации Unikal, рыбаки были обнаружены живыми у берегов Ирана — их заметило и подняло на борт грузовое судно.

