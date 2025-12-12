Пропавшие в Астаре рыбаки не найдены - ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПРОВЕРЖЕНИЕ - ОБНОВЛЕНО
В социальных сетях распространилась информация о том, что в Астаре якобы нашли пропавших рыбаков.
Как сообщили Qafqazinfo в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, эти сведения не соответствуют действительности.
Дядя пропавшего Агадеде Гасанова — Субхан Гасанов — в комментарии для Cenublu.az также опроверг распространяемые сообщения.
«Из-за подобных ложных новостей поисковые работы приостанавливаются. Не верьте ничьей информации о ходе поисков, кроме той, что исходит от нас», — заявил он.
С. Гасанов также отметил, что семья обращается к государственным структурам с просьбой установить связь с соседними странами и расширить работу по поиску Турана и Агадеде.
19:15
Поиски 30-летнего Турана Гасанова и 26-летнего Агадеде Гасанова, пропавших в море в Астаре, завершены.
По информации Unikal, рыбаки были обнаружены живыми у берегов Ирана — их заметило и подняло на борт грузовое судно.
