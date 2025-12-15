Задержаны наркокурьеры, работавшие под видом пассажирских перевозок - ВИДЕО

В Гарадаге задержаны лица, занимавшиеся наркокурьерством под видом пассажирских перевозок.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МВД, сотрудники полиции продолжают борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В ходе последней операции, проведённой сотрудниками Управления полиции Гарадагского района на территории района, были задержаны 49-летний Салман Мамедов и 42-летний Турал Рахманов.

При личном досмотре и в микроавтобусе, принадлежащем Т. Рахманову, было обнаружено 8 кг 380 г марихуаны, 2 кг 560 г опия и 200 таблеток метадона, обладающего сильным психотропным действием.

В своих показаниях задержанные сообщили, что приобрели наркотики с целью сбыта у гражданина Ирана, с которым познакомились в социальных сетях и чья личность устанавливается следствием. В ходе расследования выяснилось, что они занимались наркокурьерством под видом междугородних пассажирских перевозок.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.