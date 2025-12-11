Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность электронной платёжной организации "Paysis".

1news.az сообщает об этом со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

По имеющимся данным, причиной этого стало возбуждение уголовного дела в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре против компании и её руководителя по факту организации азартных игр с использованием интернет-информационных ресурсов и связанных с этим незаконных действий. Уже начато производство по применению уголовно-правовых мер, и уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

До вступления в силу судебного решения по итогам уголовного дела ЦБА, руководствуясь статьей 63.1 Закона "О платежных услугах и платежных системах", дал указание о приостановлении платёжных услуг, оказываемых "Paysis" в рамках лицензии (за исключением операций по возврату средств пользователям платёжных услуг).