В Ширванской больнице рассказали о спасении пациента с остановкой сердца

Несколько дней назад в Ширванской городской центральной больнице пациент, у которого остановилось сердце примерно через неделю после хирургической операции, был возвращён к жизни после 45-минутной борьбы - применения закрытого массажа сердца, инотропной поддержки, интубации дыхательных путей и искусственной вентиляции лёгких.

Кадры этого случая вызвали широкое обсуждение в социальных сетях.

Отмечалось, что в подобных случаях после 5-й минуты начинает наступать смерть мозга. Пользователи социальных сетей назвали то, что смерть мозга не произошла, чудом.

В ответ на запрос Oxu.Az в Ширванской городской центральной больнице сообщили, что в течение 45 минут были проведены все реанимационные мероприятия.

«Благодаря своевременной помощи, у пациента не произошло необратимых состояний. Для наступления смерти мозга должно быть нарушено кровообращение и оксигенация этого органа. Поскольку пациенту проводились искусственная вентиляция лёгких (ИВЛ), закрытый массаж сердца и инотропная поддержка, смерть мозга не наступила», - заявили в больнице.