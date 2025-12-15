 Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

First News Media15:30 - Сегодня
Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Благодаря политической воле и спасительной миссии Общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева было построено и укреплено независимое Азербайджанское государство, принятая под руководством Великого лидера Конституция Азербайджанской Республики заложила правовую основу нашей современной государственности.

В результате Победы, одержанной нами в Отечественной войне благодаря решительной и дальновидной стратегии, непоколебимому лидерству достойного продолжателя политического курса Великого лидера, Президента Азербайджанской Республики, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и беспримерному героизму наших Вооруженных сил, и антитеррористической операции локального характера наш суверенитет и территориальная целостность были полностью восстановлены.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, принимая во внимание, что восстановление нашего суверенитета, утверждение высшей юридической силы Конституции Азербайджана на всей территории страны являются величайшей исторической победой нашего народа, оставаясь приверженным традициям гуманизма и милосердия, веря в воспитательное значение освобождения от наказания, надеясь, что освобожденные от наказания лица будут неукоснительно соблюдать законы и внесут свой вклад в развитие нашего государства, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выдвинул инициативу об объявлении амнистии.

Согласно проекту акта об амнистии, предусматривается освобождение от наказания или уголовной ответственности лиц, принимавших участие в боевых операциях за защиту суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики, в том числе в Отечественной войне и антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября 2023 года, а также близких родственников лиц, погибших или пропавших без вести в ходе этих операций, лиц, получивших инвалидность в результате военной провокации Республики Армения против гражданского населения, а также женщин, лиц, достигших 60 лет, лиц, являвшихся несовершеннолетними на момент совершения преступления, и других лиц.

Наряду с этим, согласно проекту, ряд лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения свободы за преступления, не представляющие большой общественной опасности, или менее тяжкие преступления, а также преступления, совершенные по неосторожности, будет освобожден от наказания или неотбытая часть их наказания будет сокращена.

Ожидается, что представленный Президентом Азербайджанской Республики в Милли Меджлис Азербайджанской Республики Акт об амнистии станет крупнейшей амнистией по числу лиц, в отношении которых она будет применена, в том числе по числу осужденных, которые будут освобождены орт наказания в виде лишения свободы. Так, ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности более 20 тысяч человек. Прогнозируется, что более 5 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, срок лишения свободы более чем 3 тысяч лиц, приговоренных к такому же наказанию, будет сокращен, более 7 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тысяч осужденных - от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных наказаний. Кроме того, более тысячи лиц будут освобождены от уголовной ответственности.

Поделиться:
910

Актуально

От редакции

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с ...

Xроника

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Xроника

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Президенты Азербайджана и Словакии выступили с заявлениями для прессы

Состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева в Братиславе - ФОТО

Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи с кончиной Вахида Ахундова

Президенты Азербайджана и Словакии посетили замок Девин в Братиславе - ФОТО

Последние новости

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Сегодня, 17:47

​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Сегодня, 16:35

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США перекликается с доктриной Азербайджана

Сегодня, 16:30

Эти документы в Азербайджане можно будет оформить онлайн

Сегодня, 16:22

На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим

Сегодня, 15:55

По делу о гибели военнослужащего ВС Армении есть арестованный

Сегодня, 15:50

В Ширванской больнице рассказали о спасении пациента с остановкой сердца

Сегодня, 15:48

В этом бакинском заведении посетителям предлагались продукты с истекшим сроком годности - ФОТО

Сегодня, 15:43

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Сегодня, 15:40

Раскрыто убийство азербайджанца в овраге на юге Москвы

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Сегодня, 15:30

Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Сегодня, 15:17

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

Сегодня, 15:15

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Алжиром о создании межправкомиссии

Сегодня, 15:05

Кабмин будет предоставлять ММ ежегодный отчет о деятельности до 31 марта

Сегодня, 15:02

Визовый режим между Азербайджаном и Доминиканой частично отменен

Сегодня, 15:00

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Мальдивами

Сегодня, 14:58

Когда в Азербайджане наступит астрономическая зима?

Сегодня, 14:57
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00