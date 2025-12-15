В этом бакинском заведении посетителям предлагались продукты с истекшим сроком годности - ФОТО

Сотрудники Агентства продовольственной безопасности провели проверку в объекте общественного питания «Express Lounge», принадлежащем физическому лицу Фариду Агаеву, расположенном в Ясамальском районе столице по адресу, улица А.М.Шарифзаде, дом 202A.

В ходе проверки было выявлено, что объект общественного питания осуществлял деятельность без регистрации, с нарушением требований санитарных норм и правил - также установлено, что посетителям предлагались пищевые продукты с истекшим сроком годности, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

По данному факту в отношении руководства объекта был составлен административный протокол, принято ограничительное решение о приостановке работ и оказания услуг до устранения выявленных нарушений, а также выданы обязательные к исполнению предписания. Из готовых к употреблению пищевых продуктов были отобраны образцы и направлены на лабораторные исследования.