Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе в связи с терактом, совершенным во время церемонии, посвященной празднику Ханука в Сиднее.

Текст письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Нас глубоко потрясло известие о гибели и ранении большого числа людей в результате террористического акта, совершенного во время церемонии, посвященной празднику Хануки в Сиднее. Мы крайне возмущены этим чудовищным актом террора, направленным против мирных людей, и решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях.

В связи с этой произошедшей трагедией выражаю Вам, семьям и близким погибших, а также всему народу Австралии глубочайшие соболезнования от своего имени и от имени народа Азербайджана, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в послании.