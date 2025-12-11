 Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в Ашхабад | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в Ашхабад

13:00 - Сегодня
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 декабря позвонил Председателю Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

По сообщению пресс-службы Президента АР, глава азербайджанского государства поздравил Гурбангулы Бердымухамедова с 30-летием признания постоянного нейтралитета Туркменистана и пожелал этой стране успехов.

Ильхам Алиев, отметив, что 12 декабря в Азербайджане отмечается День памяти Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщил, что не сможет участвовать в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, и подчеркнул, что в них примет участие премьер-министр Азербайджана.

Коснувшись недавнего визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Туркменистан, глава государства выразил признательность за внимание и гостеприимство, оказанные азербайджанской делегации. Президент Ильхам Алиев расценил подписанный Меморандум о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева и Благотворительным фондом по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова как еще один показатель двустороннего сотрудничества.

Президент выразил благодарность за однозначную и полную поддержку Туркменистаном полноправного участия Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Ильхам Алиев попросил передать его приветствия и поздравления по случаю 30-летия признания постоянного нейтралитета Туркменистана Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову.

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выразил признательность за телефонный звонок и приветствия.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил соболезнования в связи с Днем памяти Гейдара Алиева, подчеркнув, что он был великой личностью и что он глубоко чтит его память. Председатель Халк Маслахаты Туркменистана отметил большую роль общенационального лидера в развитии связей между двумя странами.

Он высоко оценил визит вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Туркменистан и ее встречу с вице-президентом по медицине Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Огулджахан Атабаевой, отметив большое значение подписанного документа.

Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Азербайджан с полноправным участием в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, подчеркнув, что Туркменистан всегда поддерживал этот вопрос.

