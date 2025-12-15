Раскрыто убийство азербайджанца в овраге на юге Москвы

Убийство азербайджанца, труп которого был обнаружен в овраге на юге столицы, раскрыли столичные следователи и полицейские.

Как стало известно «МК», 53-летнего мужчину, торговавшего фруктами, нашли с ножевыми ранениями в районе улицы Борисовские пруды в ночь на субботу. Спасти его не удалось. По подозрению в убийстве задержан знакомый погибшего. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.