В «Азеригаз» ответили на жалобы абонентов о необоснованных начислениях

В последние дни в социальных сетях распространяются утверждения о том, что ПО «Азеригаз» якобы начисляет абонентам завышенные суммы за потребление газа.

В публикациях отмечается, что задолженность выставляется даже в тех случаях, когда газ не использовался, а абонентам, использующим смарт-карты, приходят квитанции об оплате и прочее.

В ответ на запрос Trend в ПО «Азеригаз» заявили, что требование оплаты за газ, который не был потреблен, абсолютно исключено.

«Если у какого-либо абонента возникают сомнения в подлинности квитанций, выставленных со стороны «Азеригаз», он может обратиться в головной или региональные офисы ведомства, а также в департамент продаж для проведения технической проверки (инспекции) счетчика. В стране действуют правоохранительные органы и другие соответствующие структуры, которые осуществляют контрольные функции за деятельностью ПО «Азеригаз», - подчеркнули в ведомстве.

В структуре также добавили, что обращения граждан, основанные на подобных сомнениях, поступали во все годы, однако такие случаи составляют меньшинство от общего числа заявок.