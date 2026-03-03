 Лейла Алиева выступила на сессии «Проекты зеленой энергетики» - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Лейла Алиева выступила на сессии «Проекты зеленой энергетики» - ФОТО

First News Media20:00 - Сегодня
Лейла Алиева выступила на сессии «Проекты зеленой энергетики» - ФОТО

3 марта в Бакинском конгресс-центре в рамках 12-го заседания министров Консультативного совета Южного газового коридора и 4-го заседания министров Консультативного совета по зеленой энергетике состоялась сессия «Проекты зеленой энергетики».

Выступая на мероприятии, Лейла Алиева коснулась проблемы Каспийского моря, отметив, что этот вопрос с каждым годом вызывает все больше беспокойства. «Должна сказать, что эта проблема беспокоит не только нас и другие страны, соседствующие с Каспийским морем. Каспийское море, по сути, является зеркалом более широкой глобальной экосистемы. Поэтому, если Каспийское море испытывает проблемы, это означает, что мировая экосистема также находится в проблеме. Конечно, это вызывает большую тревогу. Однако я сторонница только позитивного мышления, поэтому уверена, что мы вместе, сможем сделать все возможное для того, чтобы уровень Каспийского моря снова поднялся, и не допустим его исчезновения, как это случилось с Аральским морем и озером Урмия», - добавила она.

Лейла Алиева отметила, что за последние 100 лет численность тюленей в Каспии сократилась с 1 млн до 200 тыс.

Она также сообщила, что наша страна активно инвестирует в проекты возобновляемой энергии и нашей целью является превращение в региональный центр зеленой энергетики.

Директор Главного управления Европейской комиссии по энергетике Кристина Лобильо Борреро заявила, что внедрение возобновляемых чистых технологий повышает энергетическую безопасность, снижая зависимость от ископаемого топлива, и защищает граждан и промышленность от волатильности цен, отметив, что эти изменения также являются показателем новых промышленных возможностей и долгосрочной стабильности.

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев, говоря о потенциале возобновляемой энергии Азербайджана, отметил, что ведется работа в направлении развития биоэнергетики, геотермальных ресурсов и зеленого водорода. Он также довел до внимания, что в рамках международного сотрудничества готовятся основные документы по деятельности для превращения Карабаха, Восточного Зангезура и Нахчывана в зоны зеленой энергетики.

Генеральный директор SOCAR Green, являющейся дочерней компанией Государственной нефтяной компании Азербайджана Эльмир Мусаев, рассказывая о деятельности компании, сообщил, что их основная цель - сотрудничество с международными партнерами для декарбонизации нефтегазовых объектов и консолидация экспертных знаний в Азербайджане.

Директор ООО Masdar Azerbaijan Мурад Садыхов, директор по развитию бизнеса компании ACWA Power Полина Любомирова, главный финансовый менеджер bp по региону Азербайджан-Грузия-Турция Айла Азизова, исполнительный директор проекта Xlinks Джеймс Хамфри, директор Международной финансовой корпорации по странам Западных Балкан и Южного Кавказа Вибке Шломер и другие в своих выступлениях рассказали о перспективах в области возобновляемой энергии.

Поделиться:
293

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного ...

Общество

Лейла Алиева выступила на сессии «Проекты зеленой энергетики» - ФОТО

Экономика

Министр: ЮГК является долгосрочным и стратегическим проектом, а вложенные ...

Общество

В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 725 человек - ...

Общество

Лейла Алиева выступила на сессии «Проекты зеленой энергетики» - ФОТО

Неожиданные показания на суде Хагвердиева — кто получил взятку?

В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 725 человек - ФОТО

В Баку блогер оштрафована на 1000 манатов за нарушение норм общественной нравственности

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Коррупционный скандал в Bolt Азербайджан: руководство уволено после внутренней проверки

В эти дни в Азербайджане резко понизится температура воздуха

Скончалась студентка педагогического университета

Скандал в семье народной артистки: «Тело моей бабушки оставили в мечети, а квартиру разграбили»

Последние новости

США закрыли посольство в Ливане

Сегодня, 20:40

Азербайджан и Латвия – сторонники урегулирования напряженности на Ближнем Востоке дипломатическими средствами

Сегодня, 20:20

Лейла Алиева выступила на сессии «Проекты зеленой энергетики» - ФОТО

Сегодня, 20:00

Джейхун Байрамов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с французским коллегой

Сегодня, 19:45

FT: Израиль следил за перемещениями Али Хаменеи через взломанные камеры наблюдения

Сегодня, 19:35

Неожиданные показания на суде Хагвердиева — кто получил взятку?

Сегодня, 19:22

Пашинян прибыл в Грузию - ФОТО

Сегодня, 19:05

В Иране нанесён удар по зданию Совета экспертов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:47

Минобороны ОАЭ: Из 186 ракет, выпущенных Ираном, всего одна упала на территорию нашей страны

Сегодня, 18:45

Министр: ЮГК является долгосрочным и стратегическим проектом, а вложенные инвестиции окупаются

Сегодня, 18:25

Иордания полностью открыла воздушное пространство

Сегодня, 18:23

Дан Йоргенсен: В такой период Азербайджан имеет особое значение для Европы

Сегодня, 18:20

Сотрудники посольства Швейцарии в Иране эвакуированы через границу Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 18:10

В Азербайджан с территории Ирана к настоящему времени эвакуировано 725 человек - ФОТО

Сегодня, 18:05

В Баку блогер оштрафована на 1000 манатов за нарушение норм общественной нравственности

Сегодня, 17:53

В Иране остановили работу на АЭС

Сегодня, 17:50

Самолет МЧС вылетел в Азербайджан для вывоза россиян, покинувших Иран

Сегодня, 17:42

Иран запретил экспорт продовольственных и селхозтоваров

Сегодня, 17:34

Суд по делу об убийстве Ирады Мурадовой: новые детали и тревожные вопросы

Сегодня, 17:30

​​​​​​​Задержан мужчина, похитивший средства с карты, собранные для помощи тяжело больному ребёнку

Сегодня, 17:13
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50