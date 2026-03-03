FT: Израиль следил за перемещениями Али Хаменеи через взломанные камеры наблюдения

В преддверии операции «Ревущий лев», в ходе которой был ликвидирован иранский лидер Али Хаменеи, израильские спецслужбы вели скрытое наблюдение за его передвижениями с помощью взломанных дорожных камер и технологий искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Financial Times.

По данным издания, разведка смогла восстановить детальную картину повседневной жизни иранского руководства: специалисты отследили маршруты передвижения, распорядок дня и установили личности ключевых фигур из ближайшего окружения. Такой уровень проникновения позволил выбрать идеальный момент для нанесения высокоточного удара по резиденции.

Сам удар, как отмечается в отчете, был нанесен в светлое время суток с использованием 30 ракет класса «Спэрроу», что обеспечило тактическое преимущество. Для блокирования возможной реакции сил безопасности Ирана были также выведены из строя сети сотовой связи в районе цели. Координацию расположения цели подтвердили данные американской разведки, включая информацию, полученную от ЦРУ.

Ключевую роль в операции сыграл «Моссад». Как пишет FT, обработка огромных массивов данных с помощью передовых алгоритмов и ИИ позволила не только точно прогнозировать перемещения лидера, но и минимизировать сопутствующий ущерб.