Неожиданные показания на суде Хагвердиева — кто получил взятку?

First News Media19:22 - Сегодня
Суд по делу бывшего начальника санатория Министерства обороны Ильхама Хагвердиева, обвиняемого в получении крупной взятки, запомнился рядом необычных моментов.

Как сообщает Qafqazinfo, в Баку Военном суде в настоящее время продолжаются допросы свидетелей.

Прокуратура обвиняет Хагвердиева в том, что во время работы начальником он получил в общей сложности 4 800 манатов взятки за устройство нескольких человек на работу. По этой статье, предусматривающей наказание от 8 до 12 лет лишения свободы, против него было возбуждено уголовное дело, и избрана мера пресечения — заключение под стражу.

Дело рассматривает коллегия судей под председательством Фикрета Алиева. Однако в ходе судебного процесса картина существенно отличается от описанной в обвинении: ключевые свидетели ни разу не упоминают имя Хагвердиева. Напротив, они дают показания в его пользу, заявляя, что деньги за устройство на работу передавались не начальнику Хагвердиеву, а его заместителю — капитану Муразу Гасанову.

Свидетели, дающие показания, до сих пор работают в санатории, причём их нынешний начальник — Мураз Гасанов.

Сегодня одной из допрошенных была Егана Гасанова, работающая уборщицей в упомянутом санатории. Свидетель заявила, что её устройство на работу помог организовать брат, и за это Муразу Гасанову была передана взятка в размере 1000 манатов. Однако она не знает, дошли ли эти деньги до Ильхама Хагвердиева: «Мы лично не передавали деньги Ильхаму Хагвердиеву. По словам моего брата, работу организовал Мураз Гасанов. Больше ничего не могу сказать, всё вылетело из головы».

Противоречие между показаниями свидетеля в суде и её заявлением в прокуратуре связано с тем, что в последнем она утверждала, будто взятка должна была дойти до Ильхама Хагвердиева.

Судья попросил Егану разъяснить именно этот момент. Однако свидетель дала уклончивые ответы вроде «что написано на бумаге, то и есть» и «мой сын солдат, я о нём думаю». Несмотря на то, что суд объявил о юридической ответственности за ложные показания, получить от свидетеля полноценный ответ не удалось.

В продолжение процесса перед судом были допрошены начальник службы тылового обеспечения того же санатория Сейран Ахмедов и его племянник Етибар Ханалыев. Етибар устроился на должность гражданского инспектора пожарной охраны пансионата по предложению дяди и за это заплатил взятку в размере 2500 манатов.

Основной вопрос, который интересовал судей, заключался в том, кому фактически дошли деньги. Именно этот вопрос был задан обоим свидетелям. Как и предыдущий свидетель, дядя и племянник уверенно заявили, что деньги были переданы заместителю начальника Муразу Гасанову.

Несмотря на то, что прокурор несколько раз задавал вопросы с разных сторон, свидетели не изменили своих показаний. Они также отметили, что после приёма на работу Ильхам Хагвердиев на собраниях требовал, чтобы никому не давали взяток, и просил информировать его, если кто-то будет требовать деньги.

Сам обвиняемый подтвердил, что давал такое распоряжение, и спросил у свидетелей, почему они передали деньги Муразу Гасанову.

В завершение прокурор спросил: «Почему во время следствия вы говорили, что Мураз Гасанов передаст деньги Хагвердиеву?» Дядя объяснил это недоразумением в предыдущих показаниях, а племянник заявил, что вовсе не помнит, чтобы такое говорил. Свидетели подтвердили, что нынешние показания верны, и попросили их зафиксировать.

Отметим, что на предыдущем заседании сам Мураз Гасанов давал показания, заявив, что передал полученные деньги Ильхаму Хагвердиеву. Тогда Гасанов присутствовал в звании капитана, а сегодня указан как майор.

Процесс был отложен до 10 марта для обеспечения участия остальных свидетелей.

Отметим, что майор Ильхам Хагвердиев был арестован пять месяцев назад. В настоящее время должность начальника санатория исполняет майор Мураз Гасанов. Хагвердиев, хотя и не давал подробных показаний, себя виновным не признаёт.

