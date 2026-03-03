Раксана, Айсун и Шабнам Товузлу тоже в списке лиц, попавших под телевизионные ограничения - ОБНОВЛЕНО
Список исполнителей, запрещённых в эфире, пополнился ещё несколькими именами.
По информации Lent.az, к списку певцов, которым запрещён выход в эфир, теперь присоединились Раксана Исмайылова, Айсун Исмайылова и Шабнам Товузлу.
17:05
В конце февраля в азербайджанском медиапространстве развернулась масштабная дискуссия о качестве телевизионного контента, которая довольно быстро вышла за пределы социальных сетей и получила продолжение уже на уровне конкретных шагов и изменений в эфирной политике телеканалов.
После публичной критики со стороны представителей шоу-бизнеса и активной реакции аудитории последовали закрытие отдельных передач и введение ограничений на участие в эфирах для ряда исполнителей. Уже в первые дни стало заметно, что эти меры дали определённый результат - программах изменился состав гостей, акценты сместились в сторону более содержательного музыкального материала, а сами эфиры стали заметно сдержаннее и профессиональнее.
На этом фоне появилась информация о новом списке лиц, попавших под телевизионные ограничения. По информации Manset.az за отсутствие продвижения серьёзной музыкальной культуры и недостаточно ответственное отношение к эфирной дисциплине новый запрет на участие в телевизионных эфирах распространяется на следующие лица:
- Вафа Шарифова
- Тарана Гумрал
- Муса Мусаев
- актриса Пярвин Абиева
- Али Миралиев
- Айтадж Видадигызы
- исполнительница мейханы Самирa Юсифгызы
- Фарах Самирагызы
- Аян Бабакишиева
- Мюжган Айхан
- Ашыг Мубариз
- Тюркан Велизаде
- Айтадж Товузлу
- Яшар Гафанлы
- Афаг Аслан
- Севиль Искендерли
- Эльшан Хазар
- Элит стар Джамиля
- Танцовщица Айгюн
- Луна
- Арзу Абдулова
- Исрафил Мамедов
- Гюнель Алекперова (Пишик Гюнель)
- Сема Абдуллаева
- Сабина Абдуллаева
- Фируза Бабаева
- Арзуханым Гасанова
- Айгюль Сафарова
- Нига Йылмаз
- Мейдан Аскеров
«На встрече с руководителями редакций и ответственными лицами всех общенациональных эфирных и спутниковых телеканалов были доведены вопросы, касающиеся обязанностей телевизионных вещателей в соответствии с законодательством АР, а также с целевыми государственными программами, стратегиями и планами действий в сферах, представляющих важное значение для жизни общества, и вопросы контроля за их выполнением» - цитирует Manset.az представителя Аудиовизуального совета.
