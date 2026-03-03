ОАЭ рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана - Axios

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) рассматривают возможность проведения военных действий против Ирана в ответ на ракетные и беспилотные атаки по объектам, находящимся на территории страны.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

«ОАЭ рассматривают возможность принятия активных оборонительных мер против Ирана. Хотя они никак не участвовали в конфликте, они все же пережили 800 обстрелов. В ОАЭ считают, что ни одна страна в мире не станет упускать из виду необходимость переоценки своей оборонительной позиции в таких обстоятельствах», — отметил собеседник портала.