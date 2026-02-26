В Сумгайыте расследуют смерть беременной женщины в больнице - ОБНОВЛЕНО

Сумгайытский медицинский центр распространил информацию в связи со смертью женщины на восьмом месяце беременности.

Как сообщили 1news.az в учреждении, 26 февраля около 02:00 женщина 1996 года рождения была госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайытского медицинского центра.

Пациентке были диагностированы коматозное состояние неизвестного происхождения и агональное состояние, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, около 02:30 была зафиксирована биологическая смерть.

Тело передано в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии для проведения вскрытия.

Точные причины смерти станут известны после результатов экспертизы.

12:55

В городе Сумгайыт в больнице скончалась женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован в Сумгайытской городской больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Айша Эфенди гызы Андриашвили, 1996 года рождения, находившаяся на 32-й неделе беременности, была доставлена в медицинское учреждение в состоянии комы. Несмотря на усилия врачей, она скоропостижно скончалась в больнице.

По данному факту соответствующими структурами проводится расследование.