Трамп объявил о полном торговом бойкоте Испании из-за отказа предоставить базы для ударов по Ирану

Трамп объявил на пресс-конференции в Белом доме о полном разрыве торговых отношений с Испанией и поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить все деловые контакты с Мадридом.

По словам президента, решение принято в ответ на отказ испанских властей предоставить американским военным базы на территории страны для проведения ударов по Ирану:

«Испания вела себя ужасно. Испания сказала нам, что мы не можем использовать их базы — и ладно, они нам не нужны. Если мы захотим, мы просто прилетим и воспользуемся ими. Никто не скажет нам, что мы не можем этого сделать».

Испания запретила использование своих военных баз для операций против Ирана после того, как США и Израиль начали атаки на Тегеран в конце февраля. Глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что базы Рота и Морон не задействованы в операции и не будут задействованы. Министр обороны Маргарита Роблес уточнила, что американцам не была оказана «никакая помощь — абсолютно никакая». После этого с баз Рота и Морон вылетели несколько американских самолётов. По данным сервиса FlightRadar24, семь из них направились на авиабазу Рамштайн в Германии.