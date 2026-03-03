Пашинян прибыл в Грузию - ФОТО

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Грузию. В международном аэропорту Тбилиси премьер-министра Республики Армения встретила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, 4 марта состоится 15-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Грузией.

Запланирована также встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе в формате тет-а-тет.