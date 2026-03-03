Мировые рынки обвалились из-за эскалации конфликта вокруг Ирана - СМИ

Торги на биржах во вторник закрылись резким падением индексов на фоне новостей о расширении конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Промышленный индекс Dow Jones упал более чем на 1000 пунктов, что может стать крупнейшим однодневным снижением с апреля 2025 года. Цены на нефть марки Brent впервые с середины 2024 года кратковременно превысили $85 за баррель. Стоимость природного газа в Европе в моменте подскочила почти на 40% из-за угроз иранского командования перекрыть Ормузский пролив. Опасения по поводу нового витка инфляции уже привели к росту доходности 10-летних казначейских облигаций США до 4,1%.

Наиболее сильное падение продемонстрировали рынки Европы и Азии, которые в большей степени зависят от поставок ближневосточных энергоносителей, чем США. Эксперты отмечают, что волатильность напрямую связана с рисками безопасности морских путей и возможным затяжным характером конфликта.