Мерц Трампу: Мы едины во мнении, что этот ужасный режим в Тегеране должен быть свергнут

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о полной солидарности с США в стремлении положить конец действующему режиму Ирана.

«Мы, так сказать, на одной стороне», - подчеркнул Мерц во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. «Мы едины во мнении, что этот ужасный режим в Тегеране должен быть свергнут», — добавил он. Канцлер также отметил, что «время для обсуждения последствий наступит позже» и подчеркнул важность планирования того, «что произойдет после конфликта».

При этом правительство ФРГ воздерживается от официальной оценки ударов США и Израиля с точки зрения международного права. Мерц признал, что нападение на Иран ставит Германию перед сложной дилеммой.