В Грузии задержаны объявленные в международный розыск граждане Азербайджана

В соответствии с положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, ходатайства Генеральной прокуратуры АР об экстрадиции граждан Азербайджана Исмаилзаде Абульфета и Азизова Амаля были удовлетворены министерством юстиции Грузии.

В отношении указанных лиц имелись обоснованные подозрения в совершении преступлений, предусмотренных соответствующими статьями Уголовного кодекса АР, сообщает 1news.az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

В связи с этим были приняты решения о привлечении их в качестве обвиняемых, а в связи с уклонением от следствия и скрытием они были объявлены в международный розыск.

Указанные лица были задержаны на территории Грузии и доставлены в Азербайджан под конвоем специального подразделения Пенитенциарной службы министерства юстиции Грузии.