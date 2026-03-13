В мае будет 14 нерабочих дней.

Как сообщает 1news.az, в число нерабочих дней включены и выходные.

Так, 9 мая - День Победы над фашизмом - в этом году приходится на субботу. Согласно законодательству, поскольку праздничный день выпадает на выходной, 11 мая также объявляется нерабочим днем. В результате 9, 10 и 11 мая станут последовательными днями отдыха.

Похожая ситуация сложится и в конце мая. В этом году Гурбан байрамы будет отмечаться 27 и 28 мая. В то же время 28 мая - День независимости - также является официальным нерабочим днем. В связи с совпадением праздничных дней 29 мая также будет днем отдыха.

Таким образом, в период с 27 по 31 мая - 27, 28, 29, 30 и 31 мая - будут последовательные нерабочие дни.