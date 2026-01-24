Международный форум, формирующий мировую экономическую повестку - Всемирный экономический форум в Давосе - завершил свою работу.

В ходе мероприятия, помимо экономико-политических диалогов и подписания соглашений, были отмечены несколько важных моментов.

Лидер государства, играющего решающую роль в мировой политике - Президент США Дональд Трамп - в рамках форума провел двусторонние встречи всего с двумя государственными лидерами: Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Украины Володимиром Зеленским.

Сам по себе этот факт рассматривается как яркий показатель растущего авторитета Президента Ильхама Алиева в новом мировом управлении. В рамках высокоуровневого международного форума, в котором участвовали десятки глав государств и правительств, а также ведущие представители глобальной экономической элиты, двусторонняя встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом США Дональдом Трампом наглядно демонстрирует международный политический авторитет Президента Азербайджана, уровень его личного доверия и признанный статус актора в кругу мировых лидеров.

Эта встреча подтверждает, что Президент Ильхам Алиев признается не только региональным лидером, но и как надежным партнером, способным напрямую взаимодействовать в глобальном политическом диалоге.

Встреча также демонстрирует признание Азербайджана как партнера, с которым возможен прямой диалог на высоком уровне.

Источник: Trend