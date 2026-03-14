Из Ирана в Азербайджан эвакуированы 60 граждан из 6 стран — ОБНОВЛЕНО

Продолжается эвакуация иностранных граждан из Ирана через государственный погранично-пропускной пункт «Астара».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня с 9:00 до 15:00 через ППП на территорию Азербайджана перешли 60 человек.

Среди эвакуированных 43 гражданина Индии, 6 - России, 4 - Канады, по 3 - Таджикистана и Азербайджана и 1 гражданин Пакистана.

После прохождения соответствующей проверки документов, регистрации и других процедур на ППП, эвакуированные были безопасно допущены на территорию Азербайджана.

15:37

14 марта в период с 12:00 до 15:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 38 человек.

Как сообщает Report, эвакуация была осуществлена через государственный пограничный пропускной пункт "Астара".

12:38

14 марта с 00:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан через погранично-пропускной пункт "Астара" эвакуирован 21 человек.

Среди эвакуированных 13 граждан Индии, 5 - России, 3 - Таджикистана.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран провел ракетную атаку против Израиля, а также ударил по американским военным базам, расположенных в ряде стран на Ближнем Востоке.

В связи с обострением ситуации многие иностранные граждане покидают Иран, эвакуация осуществляется через территорию Азербайджана.

Источник: Report