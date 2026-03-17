Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

17 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Сейидом Аббасом Арагчи.



Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены региональная ситуация и двусторонние отношения.



Министр Джейхун Байрамов довёл до сведения важность завершения иранской стороной расследований в соответствии с ранее данными обязательствами после атак беспилотников с территории Ирана по Нахчыванской Автономной Республике.



В целом была подчеркнута необходимость недопущения нанесения ударов по гражданским объектам в ходе продолжающегося конфликта, а также выражена поддержка скорейшего прекращения военной эскалации в регионе и урегулирования существующих проблем исключительно политико-дипломатическими средствами.



Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.