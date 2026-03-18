Хикмет Гаджиев обсудил с советником президента Франции двусторонние и региональные вопросы
Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провёл встречу в Париже с советником президента Франции по дипломатическим вопросам Эммануэлем Бонном, в ходе которой стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональную и международную повестку.
Об этом Гаджиев сообщил на своей странице в социальной сети X.
По его словам, переговоры прошли при участии других французских официальных лиц и состоялись после телефонного разговора президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В рамках встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Following the phone call between President Ilham Aliyev and President Emmanuel Macron, I had a productive meeting in Paris with Presidential Diplomatic Advisor Emmanuel Bonne and other French colleagues.
We exchanged views on bilateral relations, regional and global issues of… pic.twitter.com/rkDnbqFToj — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) March 18, 2026