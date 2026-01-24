 Вице-президента Казахстана предлагают сделать вторым лицом в государстве | 1news.az | Новости
Вице-президента Казахстана предлагают сделать вторым лицом в государстве

First News Media14:43 - Сегодня
Вице-президента Казахстана предлагают сделать вторым лицом в государстве

Вице-президент Казахстана, пост которого предложил учредить президент Касым-Жомарт Токаев в ходе предстоящей реформы, может стать вторым лицом в государстве, к нему в случае досрочного прекращения полномочий президента перейдет исполнение обязанностей.

Главу однопалатного парламента предлагается сделать третьим в системе власти, сообщил помощник президента по правовым вопросам, член конституционной комиссии страны Ержан Жиенбаев.

"Предлагается закрепить, что в случае досрочного прекращения полномочий президента они в первую очередь будут переходить к вице-президенту. При невозможности вице-президента принять на себя полномочия они должны быть переданы председателю Курултая (предложенное название однопалатного парламента - прим. ТАСС), при невозможности председателя Курултая - премьер-министру", - сказал он в ходе первого заседания комиссии, трансляцию которого вели государственные телеканалы, а также официальные аккаунты Конституционного суда в соцсетях.

Согласно действующей конституции Казахстана, в случае досрочного прекращения полномочий президента исполнение обязанностей главы государства переходит спикеру Сената (верхней палаты) парламента, затем - спикеру Мажилиса (нижней палаты), затем - премьер-министру.

Жиенбаев добавил, что вице-президент не должен будет состоять в какой-либо партии, быть депутатом, заниматься бизнесом и работать на других должностях. Также предлагается, чтобы вице-президента назначал президент Казахстана с согласия депутатов Курултая, которые должны будут отдать за предложенную кандидатуру большинство голосов. Освободить вице-президента от должности сможет глава государства.

Также, по его словам, в полномочия вице-президента войдут представление интересов Казахстана в международных отношениях, взаимодействие с парламентом и государственными органами, общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями как внутри страны, так и за рубежом.

Иные полномочия вице-президента определит глава государства.

В сентябре 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил внести изменения в конституцию и преобразовать двухпалатный парламент республики в однопалатный. 20 января Токаев сообщил, что будущий парламент из 145 депутатов могут назвать Курултаем, а также предложил введение поста вице-президента и реформу консультативно-совещательных органов. Изменения в конституции Токаев сравнивал с принятием нового основного закона республики, он также образовал комиссию, в ходе работы которой будет определена дата референдума.

Источник: ТАСС

