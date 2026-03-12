Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

Мансуре Ходжасте - вдова бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего в результате израильского удара, жива.

Oб этом сообщают российские СМИ со ссылкой на иранское агентство Fars.

"Сообщаем, что супруга погибшего верховного лидера, жива. Первоначальные сообщения на этот счет оказались ошибкой", - говорится в сообщении агентства.

Иранские СМИ 2 марта сообщали, что супруга Али Хаменеи после атаки ВВС Израиля по резиденции аятоллы в Тегеране 28 февраля была тяжело ранена и впала в кому, затем скончалась.