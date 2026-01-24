Теракт на свадьбе в Пакистане: погибли не менее семи человек

Свадебное торжество на северо-западе Пакистана обернулось трагедией после того, как террорист-смертник подорвал себя среди гостей.

В результате взрыва погибли по меньшей мере семь человек, около 25 получили ранения, сообщили официальные лица.

Нападение произошло в пятницу вечером, 23 января, в районе Дера Исмаил Хан провинции Хайбер-Пахтунхва.

По данным полиции, взрыв прогремел в доме Нур Алама Мехсуда, лидера проправительственного комитета мира, где проходила свадебная церемония. Очевидцы рассказали, что гости танцевали под барабанный бой, когда нападавший привел в действие пояс со взрывчаткой в переполненном помещении.

Источник: НТВ