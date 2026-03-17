Нетаньяху поздравил жителей Ирана с праздником Навруз

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 17 марта поздравил народ Ирана с праздником Навруз, несмотря на продолжающуюся американо-израильскую военную операцию в Исламской Республике.

«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы пожелать вам счастливого Навруза — года свободы, нового начала надежды для всех вас, дорогие друзья», — сказал он, поздравление опубликовано на странице премьера в соцсети Х.

Нетаньяху подчеркнул, что «в этом году» Навруз имеет «особое значение» для иранцев. Он пожелал отмечать его в кругу родных и близких. По словам израильского премьера, праздник символизирует вековую веру иранцев в то, что «свет восторжествует над тьмой, что добро восторжествует над злом».

Кроме того, Нетаньяху назвал народ Ирана смелым и обратился к жителям республики как к «моим дорогим друзьям».