И.о. президента Венесуэлы рассказала об угрозе убийством за отказ сотрудничать с США

First News Media16:30 - Сегодня
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес заявила, что после похищения лидера республики Николаса Мадуро американские власти пригрозили ей убийством.

Ее слова приводит газета The Guardian.

Родригес рассказала, что американские военные во время операции по захвату Мадуро угрожали убить ее, министра иностранных дел Хорхе Арреаса и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо, если они не будут сотрудничать.

«Как вы понимаете, угрозы начали поступать с первой же минуты похищения президента. Нам, Диосдадо, Хорхе дали 15 минут на ответ. В противном случае они бы нас убили», — сказала она.

По ее словам, сперва им сказали, что Мадуро и его супругу уже убили. Позднее выяснилось, что они взяты в заложники.

«И столкнувшись с информацией, которую нам сказали, что их убили, <...> мы сказали: мы готовы разделить ту же участь», — заявила она.

Родригес добавила, что угрозы и шантаж продолжаются до сих пор.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак президент США Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

Источник: Газета.ру

