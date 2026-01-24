 В Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США | 1news.az | Новости
В мире

В Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США

First News Media16:50 - Сегодня
В Гренландии отказались отдавать свои минеральные ресурсы США

Гренландия не примет сделку президента СШАДональда Трампа и генсека Марка Рютте, если она будет включать в себя вопрос доступа американцев к ресурсам острова.

Об этом заявила министр минеральных ресурсов Гренландии Наайи Натаниэльсен, передает Politico.

Руководство Гренландии не будут мириться с тем, что решения о будущем развитии минерального сектора будут приниматься за пределами острова, подчеркнула Натаниэльсен.

Издание отмечает, что Гренландия обладает серьезными запасами редкоземельных элементов, неодима и празеодима, необходимых для создания мощных магнитов, которые используются при сборке турбин, электромобилей и высокотехнологического военного оборудования. Трамп неоднократно заявлял, что США нужны редкоземельные металлы.

Гренландия является частью Королевства Дания, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

21 января Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не собирается использовать военную силу для получения контроля над Гренландией. Позже он отметил, что поездка на мероприятие позволила заключить соглашение по острову, которое даст США делать там «все, что захочется».

