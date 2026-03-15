Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти - ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти, опубликовав видео в своём аккаунте X, в котором продемонстрировал пять пальцев, подтверждая, что видео не сгенерировано искусственным интеллектом.



На кадрах премьер-министр запечатлён во время покупки кофе и с иронией отвечает на распространившиеся в соцсетях утверждения о том, что на видео у него якобы видно шесть пальцев на руке.



«Вы хотите сказать, что я в порядке или уже умер? Я очень люблю кофе и свой народ».



— Можете помочь нам посчитать ваши пальцы?

— Пожалуйста. Видите? Это жизнь.



«Мы делаем такие вещи, о которых пока не можем говорить, но наносим очень мощные удары по Ирану — в том числе сегодня. Продолжаем и в Ливане. Всегда следуйте указаниям командования тыла. Руководителям городов также следует постоянно находиться рядом с убежищами. Спасибо за кофе, он отличный. Правда, я не знаю, сколько в нём калорий. Выглядит немного опасно», — сказал Нетаньяху.



Отметим, что слухи о гибели Нетаньяху начали распространяться в Интернете на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, связанной с ударами по территории Ирана.



В нескольких непроверенных сообщениях в социальных сетях утверждалось, что Нетаньяху был убит или исчез.



Слухи усилились после публикации видеообращения премьер-министра Израиля 13 марта в официальном аккаунте в соцсети X. Некоторые пользователи указали на неподвижное изображение из видео, на котором, по-видимому, изображены шесть пальцев на его правой руке, предположив, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.



Они предположили, что необычное изображение, скорее всего, появилось из-за вводящего в заблуждение кадра в клипе, а не из-за редактирования с помощью искусственного интеллекта.



Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что судьба Нетаньяху остаётся неизвестной, и предполагается, что он «мог быть убит или бежать вместе со своей семьёй с оккупированных территорий».