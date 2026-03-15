Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти - ВИДЕО

First News Media20:20 - Сегодня
Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти - ВИДЕО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти, опубликовав видео в своём аккаунте X, в котором продемонстрировал пять пальцев, подтверждая, что видео не сгенерировано искусственным интеллектом.

На кадрах премьер-министр запечатлён во время покупки кофе и с иронией отвечает на распространившиеся в соцсетях утверждения о том, что на видео у него якобы видно шесть пальцев на руке.

«Вы хотите сказать, что я в порядке или уже умер? Я очень люблю кофе и свой народ».

— Можете помочь нам посчитать ваши пальцы?
— Пожалуйста. Видите? Это жизнь.

«Мы делаем такие вещи, о которых пока не можем говорить, но наносим очень мощные удары по Ирану — в том числе сегодня. Продолжаем и в Ливане. Всегда следуйте указаниям командования тыла. Руководителям городов также следует постоянно находиться рядом с убежищами. Спасибо за кофе, он отличный. Правда, я не знаю, сколько в нём калорий. Выглядит немного опасно», — сказал Нетаньяху.

Отметим, что слухи о гибели Нетаньяху начали распространяться в Интернете на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, связанной с ударами по территории Ирана.

В нескольких непроверенных сообщениях в социальных сетях утверждалось, что Нетаньяху был убит или исчез.

Слухи усилились после публикации видеообращения премьер-министра Израиля 13 марта в официальном аккаунте в соцсети X. Некоторые пользователи указали на неподвижное изображение из видео, на котором, по-видимому, изображены шесть пальцев на его правой руке, предположив, что оно могло быть создано с помощью искусственного интеллекта.

Они предположили, что необычное изображение, скорее всего, появилось из-за вводящего в заблуждение кадра в клипе, а не из-за редактирования с помощью искусственного интеллекта.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что судьба Нетаньяху остаётся неизвестной, и предполагается, что он «мог быть убит или бежать вместе со своей семьёй с оккупированных территорий».

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

