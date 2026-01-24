Как минимум 18 штатов США объявили чрезвычайное положение из-за шторма

По меньшей мере 18 штатов США объявили чрезвычайное положение на фоне надвигающегося шторма, более 8300 рейсов отменены.

Об этом сообщает телеканал ABC.

"Более 8300 рейсов отменено... По меньшей мере 18 штатов объявили чрезвычайное положение в связи с приближением шторма", - говорится в публикации.

США готовятся к мощной снежной буре, которая, по прогнозам, охватит большую часть страны с населением более 200 миллионов человек и принесёт сильный снег и экстремальные холода.