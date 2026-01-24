 В Минобороны Ирана заявили об усилении ракетной обороны | 1news.az | Новости
В Минобороны Ирана заявили об усилении ракетной обороны

First News Media17:55 - Сегодня
Ракетная оборона Ирана стала крепче по сравнению с периодом эскалации конфликта с Израилем в июне.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Исламской республики генерал Реза Талаиник, передают иранские СМИ.

"Количественный и качественный потенциал иранских ракетных сил возрос по сравнению с периодом навязанной нам 12-дневной войны. Приняв во внимание ее опыт, (мы укрепили и улучшили – ред.) возможности ракетной обороны страны", - заявил генерал.

Израиль в ночь на 13 июня 2025 года начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого Исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.

