Россия открыта к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле.

Об этом заявил в беседе с РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции», — подчеркнул дипломат.

В 2025 году, отметил Полищук, украинская сторона заявила о приостановке переговоров в Стамбуле якобы из-за отсутствия «ощутимого прогресса».

При этом дипломат напомнил, что “именно Киев с июля так и не ответил на предложения Москвыпо двустороннему центру мониторинга и контроля режима прекращения огня, трем рабочим группам, а также не отреагировал на готовность РФповысить уровень делегаций”.