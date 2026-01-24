В Индии произошла вспышка неизлечимого вируса, способного вызвать эпидемию

Органы здравоохранения Индии борются со вспышкой вируса Нипах, обладающего «эпидемическим потенциалом» и не имеющего вакцины или лечения.

Об этом пишет The Metro.

В статье говорится, что в стране выявили пять случаев заболевания. На этой неделе вирусом заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения.

«Предполагается, что медсестра, находящаяся в коме, заразилась инфекцией во время лечения пациента с тяжелыми респираторными заболеваниями», — сообщает газета.

Издание уточняет, что власти проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них на карантин.

Вирус Нипах распространяется между животными и людьми, но может передаваться и от человека к человеку.

В Индии многие заражаются от летучих мышей. У человека вирус может проявляться как бессимптомная инфекция и острые респираторные заболевания. Его симптомы включают лихорадку, головные боли, мышечные боли, рвоту и боль в горле, а в тяжелых случаях возможно воспаление головного мозга, ведущее к коме в течение двух суток.

Вирус классифицирован Всемирной организацией здравоохранения как приоритетный патоген (потенциально способен вызвать эпидемию), добавляется в материале.

Прошлым летом ученые из Китайского института контроля эндемических заболеваний провинции Юньнань выявили два новых вируса у летучих мышей, которые генетически близки к опасным для человека вирусам Нипах и Хендра. Эти патогены могут вызывать тяжелое воспаление головного мозга и респираторные заболевания.