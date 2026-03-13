Конфисковано многомиллионное имущество экс-владельца «Akkord»

Многомиллионное имущество бывшего владельца ОАО «Akkord İnşaat Sənaye» Ильгара Гаджиева, заочно приговоренного к 15 годам лишения свободы, конфискованного в пользу государства.

Стал известен список этого имущества:

- Нежилое здание в Наримановском районе по улице Ага Нейматуллы;

- Большие дачные дома и квартиры, расположенные в поселке Бадамдар Сабаильского района;

- Земельный участок в поселке Бадамдар;

- Квартира на проспекте Метбуат в Ясамальском районе;

- Квартира на улице Ага Нейматуллы в Наримановском районе.

При этом был снят арест с двух других объектов недвижимости Ильгара Гаджиева. Это земельный участок в поселке Мардакян с расположенным на нем нежилым зданием площадью 776,7 кв.м., а также еще один земельный участок, находящийся там же.

Отметим, что И. Гаджиев был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Несмотря на неоднократные вызовы в Генеральную прокуратуру, он не являлся на следствие. В связи с тем, что он скрылся, покинув страну, предъявить ему обвинение очно не представилось возможным.

Источник: Qafqazinfo