СМИ: Хаменеи скрывается в подземном бункере в Тегеране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи перебрался в специальное подземное убежище в Тегеране на фоне растущих опасений нападения со стороны США.

Как сообщает Report, с таким утверждением выступило издание Iran International.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как высокопоставленные военные оценили повышенный риск потенциального нападения со стороны США. Объект описывается как укрепленный комплекс с взаимосвязанными туннелями.

Издание также сообщает, что Масуд, третий сын Хаменеи, взял на себя повседневное управление офисом лидера и служит основным каналом связи с исполнительной ветвью власти.