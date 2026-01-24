СМИ: следующий раунд переговоров в Абу-Даби запланировали на 1 февраля

Начало следующего раунда переговоров с участием представителей США, России и Украины запланировано на 1 февраля в Абу-Даби.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Такую же информацию привел журналист американского портала Axios Барак Равид. "Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной возобновятся в следующее воскресенье (через 8 дней) в Абу-Даби, сказал американский чиновник", - написал Равид в X.

Журналист также привел оценку представителя американской администрации, который считает, что согласие Москвы и Киева на проведение трехсторонних переговоров "демонстрирует то, что они видят прогресс".

Собеседник Reuters в свою очередь заверил, что протоколы безопасности, которые разрабатываются для Украины после конфликта, "очень прочные".

Источник: ТАСС